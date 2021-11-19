«От 10 лет до пожизненного заключения»: в Болгарии судят российских шпионов

В Болгарии группе служащих и отставных военных предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. Как сообщает Associated Press, военные прокуроры обвиняют шесть человек в сборе и передаче секретной информации в иностранное государство.

Среди фигурантов — бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки Болгарии, чиновники министерства обороны и бывший военный атташе, который курировал секретную информацию в парламенте Болгарии.

Если их вина будет доказана, все шестеро подозреваемых могут быть приговорены к лишению свободы сроком от 10 лет до пожизненного заключения. Предварительное слушание пока не назначено.

Чиновники были арестованы в марте текущего года. Пятеро из них остаются под стражей, один освобожден под залог.