Нобелевские лауреаты Горбачёв и Муратов поддержали «Мемориал»

Лауреаты Нобелевской премии мира, бывший президент СССР Михаил Горбачёв и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, призвали Генпрокуратуру России отозвать иск о ликвидации правозащитной организации «Мемориал», структуры которой российские власти объявили «иностранными агентами».

«Многолетняя деятельность «Мемориала» всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем», — заявили в совместном обращении Горбачёв и Муратов, отметив, что продолжение работы правозащитной организации «отвечает интересам общества и российского государства, а требование его закрыть вызвало в стране тревогу и беспокойство».

11 ноября Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию «Международный Мемориал», а также её подразделения – правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно – отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации.

В правозащитном центре назвали действия российских властей «политическим давлением» и отметили, что «никаких законных оснований для ликвидации нет».

Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать «Мемориал» несправедливой и чрезвычайной мерой. Отказаться от ликвидации призвал российские власти Совет Европы.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «у «Мемориала» давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства».