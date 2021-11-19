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НАТО может разместить ядерное оружие в Восточной Европе в случае обострения

Американские ракеты могут появиться в Восточной Европе. Размещением ядерных вооружений НАТО в регионе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Берлина на конференции «НАТО Talk 2021». По заявлению Столтенберга, такой исход событий возможен, если Германия откажется принимать американские ядерные силы у себя.

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», — заявил Столтенберг.

19 ноября, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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