Квентин Тарантино будет судиться за свои права на «Криминальное чтиво»

Продюсерская компания Miramax подала в суд на одного из самых знаменитых голливудских режиссеров Квентина Тарантино за то, что тот выставил на продажу NFT-токены по своему фильму «Криминальное чтиво».

В иске говорится, что Тарантино нарушает условия контракта со студией, ведь по документам права на все материалы принадлежат именно студии.

Miramax утверждает, что режиссер пытается «в одностороннем порядке извлечь выгоду из прав Miramax на «Криминальное чтиво». Студия ранее направила режиссеру требование отказаться от его планов, ведь киностудия сама планировала выпустить NFT по «Криминальному чтиву».

Юристы Тарантино так легко сдаваться не собираются и уверены, что докажут, что у Квентина остались права на рукописи сценариев.