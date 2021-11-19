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Ким Кардашьян застали держащей за руку молоденького бойфренда

Телезвезда и светская львица Ким Кардашьян официально вышла в свет со своим новым избранником Питом Дэвидсоном. Бывшая жена рэпера Канье Уэста и комик держались за руки, не боясь быть замеченными.

Особенной пикантности добавляет разница в возрасте возлюбленных: Кардашьян 41 год, в то время как Дэвидсон недавно отпраздновал 28-летие.

Их новое совместное появление, по данным Hollywood Life, произошло в Палм Спрингс, Калифорния. При этом свой день рождения Дэвидсон также встретил в компании Ким, о чем говорит пост в Instagram их товарища, рэпера Flavor Flav.

19 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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