Израильские археологи нашли сожженную иудеями крепость Империи Селевкидов

Израильские археологи обнаружили крепость Империи Селевкидов, которую около 112 года до нашей эры сожгла иудейская армия Иоанна Гиркана I. Сооружение размером 15 на 15 метров, по мнению исследователей, было частью оборонительной линии эллинистического города Мареша. Выяснить время, когда разворачивались эти события, позволили многочисленные находки: фрагменты керамики, оружие, монеты и сгоревшие балки. О результатах раскопок сообщает Управление древностей Израиля на своей странице в фейсбуке.

Во времена правления царя из династии Селевкидов Антиоха IV Эпифана (175–164 годы до нашей эры) в Сирии и Месопотамии проводилась политика резкой эллинизации местного населения. Поначалу этот процесс в Иерусалиме протекал мирно, например, часть местных жителей и некоторые священники приняли греческие обычаи, но не все, поэтому Антиоху пришлось ввести в город войска в 170 году до нашей эры. Череда карательных мер привела к тому, что в 165 году до нашей эры вспыхнуло восстание под предводительством Маккавеев.

Серия войн евреев против Селевкидского царства, продолжавшаяся более 20 лет, привела к тому, что Иудея стала независимой. В 112–111 годах до нашей эры иудейский первосвященник и царь Иоанн (Иоханан) Гиркан I продолжил расширять территорию Иудеи и захватил Идумею, жителей которой насильно обратили в иудаизм. Среди покоренных городов оказалась и Мареша.

Emil Aljem / Israel Antiquities Authority Israel Antiquities Authority

Археологи из Управления древностей Израиля провели раскопки в районе Шефела и обнаружили остатки крепости. По мнению исследователей, это часть линии укреплений, которую построила армия Империи Селевкидов для защиты большого эллинистического города Мареша от наступления иудейской армии царя Иоанна Гиркана I.

Сама крепость представляла собой сооружение размером 15 на 15 метров со стенами толщиной около трех метров, построенными из валунов. Внутренняя часть крепости была разделена на семь помещений. Кроме того, археологи обнаружили лестницу, которая в древности вела на второй этаж. Раскопки показали, что укрепления Селевкидов были сожжены.

Saar Ganor / Israel Antiquities Authority

Ученые раскопали массивный слой толщиной около полуметра, возникший в результате разрушений. В нем они обнаружили более сотни артефактов конца II века до нашей эры — фрагменты керамики, железное оружие, сгоревшие деревянные балки и десятки монет. Эти находки, по мнению исследователей, позволили связать разрушение крепости с армией Иоанна Гиркана I и датировать примерно 112 годом до нашей эры.