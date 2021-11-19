Израиль стал еще одной страной, где детям разрешили применение вакцин против COVID-19

Каковы возрастные ограничения и какую вакцину одобрили израильские медики? Об этом — на сайте «Новинар».

Какая вакцина против COVID-19 стала доступной для детей Израиля?

Израиль считается страной с передовой медициной, но в вопросе вакцинации населения младше 18 лет даже там не спешили. И вот, 15 ноября стало известно, что минздрав Израиля одобрил применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 17 лет. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш. Он также добавил, что решение принималось совместно с IDF и консультативной группой по вопросам вакцинирования населения.

Почему Pfizer?

Вакцина Pfizer на данный момент считается одной из самых действующих в мире против COVID-19. Ее эффективность составляет 91% в профилактике заболевания при контролируемом течении болезни. По мнению экспертов, риск побочных действий невелик в сравнении с пользой, которую вакцина дает детскому организму.

Новый штамм «Дельта» гораздо опаснее для детей. По словам медиков, в случае заражения этим штаммом у детей наблюдается сложное течение болезни, они чаще попадают в больницы и сталкиваются с тяжелыми последствиями после лечения COVID-19. К тому же дети являются опасными переносчиками вируса и могут заразить взрослых и пожилых людей, которые относятся к группе риска.

А как в других странах?

Вакцинация против коронавируса уже разрешена в Великобритании для детей от 12 до 15 лет. Для младшей группы населения британцы выбрали две вакцины: Pfizer и Moderna. В США дети в возрасте от 5 до 11 лет также могут прививаться вакциной Pfizer. Этот путь повторили многие страны Европы, где вакцинация против коронавируса доступна для детей младше 17 лет.

Напомним, в Украине детям можно прививаться начиная с 12 лет. Министерство здравоохранения рекомендует вакцину Pfizer. Не исключено, что в ближайшем будущем в нашей стране также будет разрешено вакцинировать детей с пятилетнего возраста.

Есть ли противопоказания для вакцинации детей?

Основные противопоказания для прививки детей против нового коронавируса являются:

наличие острых аллергических реакций,

миокардит или перикардит,

мультисистемный воспалительный синдром.

В процессе исследований отмечалось, что вакцинация младших групп населения крайне редко приводит к побочным эффектам.