Хромистая сталь была изобретена на 1000 лет раньше, чем считалось до сих пор

Ученые из Университетского колледжа Лондона опубликовали достаточно сенсационное исследование, доказывающее, что хромистая сталь была изобретена на 1000 лет раньше, чем считалось до сих пор.

Полностью исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science, а коротко о нем рассказывает Eurek Alert. Считается, что коррозионно-стойкие нержавеющие стали с добавлением хрома были изобретены чуть более 100 лет назад. Хромистую сталь называют одной из главных инноваций XX века.

Однако британские археологи в своей работе утверждают, что на самом деле изобретение было сделано как минимум на 1000 лет раньше. В рамках исследования они изучили целый ряд средневековых персидских рукописей. Они искали описание «рецептов» изготовления стали.

Особое внимание привлекла рукопись «аль-Джамахир фи Марифа аль-Джавахир», датируемая X-XI веками и написанная персидским ученым Абу-Райханом Бируни. В ней описан единственный известный «рецепт» изготовления тигельной стали. Рукопись рассказывает о таинственном ингредиенте, в котором современные ученые узнали хром.

Ориентируясь по указаниям древних письменных источников, археологи добрались до памятника Чахак на юге Ирана. С XII по XIX века нашей эры это был широко известный центр производства стали. Кроме того, это единственный археологический объект в границах Ирана, где были найдены свидетельства изготовления тигельной стали.

Кстати, найти его оказалось нелегко, поскольку многие деревни в Иране носят название Чахак. Прибыв все-таки в правильное место, исследователи нашли отходы производства стали, датируемые XI-XII веками нашей эры. Из шлака они извлекли остатки древесного угля, которые и подвергли процедуре радиоуглеродного датирования.

Затем был проведен анализ с использованием сканирующей электронной микроскопии. Он позволил идентифицировать остатки рудного минерала хромита, который и был описан в рукописи Бируни как «таинственный ингредиент».

Также были исследованы частицы стали, найденной здесь же в шлаке и датированной тем же периодом времени. Анализ показал, что в этой стали присутствует 1-2 массовых процента хрома. Это свидетельствует о том, что хромистая сталь действительно была известна металлургам еще 1000 лет назад.

«Наше исследование дает первое свидетельство преднамеренного добавления хрома в процессе производства стали, — говорит ведущий автор работы доктор Рахил Алипур. — Мы считаем, что это был персидский феномен. Это исследование не только предоставляет самые ранние известные доказательства производства хромистой стали еще в XI веке нашей эры. Оно также предоставляет химический индикатор, который может помочь идентифицировать артефакты из тигельной стали, хранящиеся в музеях и частных археологических коллекциях, вплоть до места их происхождения».