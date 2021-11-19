Германия столкнулась с рекордной за 70 лет промышленной инфляцией

Газовый шок, сбои в цепочках поставок и работающий на полную мощность печатный станок ЕЦБ разогнали инфляцию в промышленном сердце европейской экономики.Темпы роста цен производителей в Германии по итогам октября достигли значений, которых статистика не видела с первых послевоенных лет — 3,8% за месяц и 18,4% год к году, отчиталось в пятницу Федеральное статистическое агенство.

Промышленная инфляция, которая в последние десятилетие ни разу не превышала 5-процентный барьер, стала рекордной с 1951 года, а в месячном выражении вдвое превысила консенсус-пронгоз.

Основная причина — резкий скачок цен на энергоносители, увеличивающий издержки для промышленных предприятий, объясняет в релизе Destatis.

Стоимость газа на сптовом рынке с начала года выросла на 560%, а цены на электроэнергию на рынке «на год вперед» взлетели втрое — с 40 до 120 евро за мегаватт-час. Бензин стал подорожал на треть — с 1,25 евро за литр в начале года до 1,73 евро на конец октября.

На уровне отпускных и оптовых цен инфляция также бьет рекорды за десятилетия: в октябре она составила 15,2% и стала максимальной с нефтяного кризиса 1974 года, когда Западная Европа оказалась под эмбарго со стороны ближневосточных экспортеров, отказавшихся поставлять сырье союзникам США из-за конфликта вокруг Израиля.

На уровне потребителей инфляция в Германии существенно ниже — 4,5%, однако и этот показатель рекордный с 1991 года. Очевидно, что производители товаров пытаются переложить хотя бы часть своих издержек на потребителей, что ударит по их кошелькам, говорит главный экономист KfW Кристин Волк.

Бундесбанк прогнозирует, что инфляция потребительская инфляция в Германии может достичь 5% позже в этом году, прежде чем снова замедлится в 2022-м.

В прошлом локомотив экономического роста в ЕС, Германия оказалась в непривычной роли отстающего: ее ВВП вырос на 1,8% в третьем квартале против 2,2% в целом по зоне евро, а ключевой, экспортный сектор показал спал на 0,7% в сентябре.

Резкий рост заболеваемости Covid-19 с рекордным числом новых случаев за все время пандемии подливает масла в огонь и увеличивает риски того, что Новый год экономика встретит в состоянии стагнации, пишут аналитики ING.