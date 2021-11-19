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Франция и Германия обвинили Москву в нарушении дипломатического протокола

Ранее российский МИД опубликовал дипломатическую переписку, относящуюся к «нормандскому формату»

Франция и Германия обвинили Москву в нарушении дипломатического протокола, выразившегося в публикации конфиденциальной переписки, связанной с усилиями по урегулированию конфликта на востоке Украины.

«Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и обычаям», — заявила в четверг представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

С аналогичным заявлением выступил МИД Германии.

Днем ранее Москва опубликовала переписку с участниками «нормандского формата», в который входят Украина, Россия, Франция и Германия. По заявлениям российского МИДа, это было сделано, чтобы показать, что позиция Москвы была искажена.

После того, как Москва опубликовала документы, Киев обвинил Россию в попытке подорвать Нормандский процесс.

Лежандр заявила, что публикация документов показывает, что Москва пытается помешать процессу, настаивая на многочисленных предварительных условиях, с которыми другие стороны не могут согласиться.

19 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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