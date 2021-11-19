ФБР вскрыла в США крупную российскую сеть агентов влияния

ФБР вскрыла в США крупную российскую сеть агентов влияния. В ее основе — Совет организаций российских соотечественников. В настоящий момент в разных местах продолжаются обыски и следственные действия.

Координационный совет организаций российских соотечественников ( ) в США объявил, что приостановил свою деятельность «в связи с расследованием американских спецслужб» по .

В заявлении совета, опубликованном на его сайте, сказано, что за последний год по меньшей мере 300 россиян в США, «от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР».По данным КСОРС, сотрудники ФБР спрашивали у россиян об их связях с различными российскими структурами — от дипмиссии РФ в США до движения «Бессмертный полк». Председатель организации Елена Брэнсон сообщила, что следователи ФБР допрашивали многих членов КСОРС, а у нее провели обыск.