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Бывший муж Анджелины Джоли избавился от своего дома в рекордные сроки

Американский актер, который был женат на актрисе Анджелине Джоли, Билли Боб Торнтон избавился от своего дома в Лос-Анджелесе. На поиски покупателя у него ушло две недели, сообщает Mansion Global.

Особняк бывшего мужа Джоли располагается в элитном квартале Брентвуд. Объект выставили на продажу в сентябре 2021 года, Торнтон заключил сделку с покупателем в течение двух недель после появления объявления на рынке. Он попросил за недвижимость 3,6 миллиона долларов (более 263,7 миллиона рублей).

Актер владел особняком с 2013 года, когда купил его за 2,7 миллиона долларов. Там есть пять спален и кухня, на территории также оборудована обеденная зона и бассейн с морской водой. В качестве основных цветов выбрали приглушенные оттенки серого, зеленого и белого. Участок окружен деревом платаном, крона которого обеспечивает конфиденциальность территории.

19 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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