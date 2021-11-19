Бритни Спирс обратилась к фанатам с эротичным обращением

Американская певица Бритни Спирс поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

39-летняя знаменитость снялась на белом фоне, позируя боком к фотографу, в кружевном боди бордового цвета. На размещенном изображении она запечатлена с распущенными волосами и макияжем в стиле smoky eyes.

«Второе фото — оригинал. Вы поняли меня или я должна повторить это еще раз? Идите к черту!» — обратилась к поклонникам поп-исполнительница в описании к посту. Публикация Спирс набрала 1,5 миллиона лайков и 25 тысяч комментариев.

Подписчики восхитились внешним видом артистки в комментариях под постом. «Так держать, Бритни!», «Вау, просто шикарна», «Ты выглядишь шикарно», «Королева», Дерзай, девочка, правильно, что послала хейтеров», «Возвращение легендарной Бритни Спирс!», «Самая лучшая королева», — высказывались они.