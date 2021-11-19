 
«  
  »

Британские военные экстренно переброшены на польско-белорусскую границу

Британские военные экстренно переброшены на польско-белорусскую границу в составе одного батальона.

Британские военные прибыли на польско-белорусскую границу в рамках программы Расширенного передового присутствия НАТО для оказания помощи Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Об этом сообщает BBC News.

Расквартированных на границе солдат посетил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что в ближайшее время в Польшу прибудут еще около 150 военнослужащих британского Корпуса королевских инженеров.

Уоллес пояснил, что эта часть армии не принадлежит к боевым подразделениям. Военные будут заниматься строительством заграждений, дорог и другой инфраструктуры на границе. «Мы используем это военное подразделение для помощи Польше и, потенциально, другим странам Балтии в защите их границ», — заключил он.

 

19 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

1 comment to Британские военные экстренно переброшены на польско-белорусскую границу

  • Борислав
    19.11.2021 at 12:15 · Reply

    Правильное решение Британии. ЕС нужна защита от нашествия дикарей..

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  