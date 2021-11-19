Британия признает ХАМАС террористической организацией

По информации издания, военное крыло группировки уже признано террористической организацией в Лондоне. Однако этот статус будет присвоен и политическому крылу исламистского движения. Ожидается, что Пател объявит о решении 19 ноября.

«ХАМАС обладает значительным террористическим потенциалом, а также доступом к обширному и современному вооружению и к объектам подготовки террористов», — подчеркнула глава британского ведомства. По ее словам, правительство Соединенного Королевства поддерживает борьбу с экстремизмом и терроризмом в любой части мира.