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Британия признает ХАМАС террористической организацией

Лондон признает все палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Об этом заявила глава МВД Британии Прити Пател, передает BBC News.

По информации издания, военное крыло группировки уже признано террористической организацией в Лондоне. Однако этот статус будет присвоен и политическому крылу исламистского движения. Ожидается, что Пател объявит о решении 19 ноября.

«ХАМАС обладает значительным террористическим потенциалом, а также доступом к обширному и современному вооружению и к объектам подготовки террористов», — подчеркнула глава британского ведомства. По ее словам, правительство Соединенного Королевства поддерживает борьбу с экстремизмом и терроризмом в любой части мира.

19 ноября, 2021 | Category: Мир, Новости
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