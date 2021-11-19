Bloomberg: В США нашли способ уничтожить «Северный поток-2»

В случае полномасштабного вторжения России на Украину «Северный поток-2» будет «уничтожен». Так считает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.
Он также уверен, что «менее масштабная операция» РФ могла бы сдвинуть сроки запуска газопровода, чем непременно воспользовался бы Вашингтон, чтобы выиграть время и получить аргументы «для своей почти проигранной битвы с российским газопроводом».
В то же время Бершидский подчеркивает, что Москва не намерена «развязывать войну», так как заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой.
Отметим, Россия регулярно отрицает обвинения в агрессии против Украины.
Leave a Reply