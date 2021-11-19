74-летняя пенсионерка из Иерусалима сожгла в микроволновке свои сбережения

74-летняя пенсионерка из Иерусалима принесла в Банк Израиля пачку обугленных и полусожженных банкнот номиналом в 50 и 100 шекелей на общую сумму около 10 тысяч шекелей.

Пожилая женщина рассказала изумленным сотрудникам банка, что, являясь председателем домового комитета, отвечает за сбор денег на техническую эксплуатацию и уход за зданием.

Опасаясь заразиться коронавирусом через собираемые платежи, она решила продезинфицировать их, сначала протерев хлоркой, а затем прогрев в микроволновке. Однако пластиковые банкноты при нагреве в микроволновке загорелись.

После того, как сотрудники монетного отдела Банка Израиля проверили остатки банкнот на подлинность, центробанк принял их, перечислив соответствующую сумму на счет возглавляемого пенсионеркой домового комитета.

Sergey Auslender пишет в ФБ, что иерусалимская управдомша могла бы ещё и добиться компенсации в суде, подав иск на производителей микроволновки, в инструкции по её эксплуатации ведь ничего не сказано про деньги.