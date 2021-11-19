Германия столкнулась с рекордной за 70 лет промышленной инфляцией Хромистая сталь была изобретена на 1000 лет раньше, чем считалось до сих пор » 20 ноября в Украине объявлено штормовое предупреждение Не оставляем форточки открытыми и надеваем непродуваемые куртки — 20 ноября на всей территории Украины, по данным Sinoptik.ua, будет ветрено. Во Львовской и в Ивано-Франковской, Черновицкой и Черкасской, Винницкой и Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской, Донецкой и Луганской, Харьковской и Запорожской областях, а также на юге страны ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с. Еще более сильные ветра, до 24 м/с, придут на север и в центр— в Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Ровенскую и Хмельницкую области. Постарайтесь не гулять и не оставлять авто под деревьями, держитесь подальше от рекламных щитов. Возможны проблемы с электросетью.