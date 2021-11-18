Забота о гладкой и красивой коже вместе с Braun

Знаменитая немецкая компания Браун на весь мир славится надежными, качественными и функциональными приборами мелкой бытовой техники. Ассортимент бренда представлен мужскими и женскими электробритвами и триммерами, эпиляторами и фотоэпиляторами, электрическими зубными щетками и ирригаторами, приборами для ухода за волосами и удобной техникой для кухни. Любой из заинтересовавших приборов вы можете заказать в интернет-магазине Braun-Shop, предварительно ознакомившись с предложениями каталога. Лидирующие позиции по продажам занимают приборы для бритья и эпиляции, разработанные компанией Braun. Благодаря своим особенностям и преимуществам они широко востребованы среди людей, которые регулярно ухаживают за своей внешностью.

Выбор продукции Braun для мужчин

Представителям сильной половины планеты немецкий бренд Браун предлагает на выбор несколько серий электрических бритв и триммеров. Эти компактные, эргономичные и функциональные приборы могут использоваться как самостоятельно, так и в дополнении друг к другу. Чтобы сделать правильный выбор, перед покупкой нужно рассмотреть ключевые особенности приборов обеих категорий.

Электробритвы Braun представлены в семи сериях, которые различаются между собой по дизайну и функциональности. Модели бритв из начальных серий (1 и 3) идеально подойдут новичкам, которые только начинают осваивать процедуру бритья или решили найти оптимальную замену бритвенному станку.

Более опытным пользователям — стильным и зрелым джентльменам, которые желают получить максимум от бритья — подойдут многофункциональные приборы из более старших серий. Многие продвинутые модели электрических бритв от Braun оснащены интеллектуальным мотором AutoSence, обеспечивающим более тщательное бритье даже на самых труднодоступных участках. Автоматически адаптируясь ко всем изгибам и контурам лица, электробритва легко сбривает самые короткие щетинки.

Триммеры Braun позволяют выполнять стрижку волос и бороды, делать аккуратную окантовку, а также безболезненно подрезать лишние волоски на самых труднодоступных и чувствительных местах.

Разработки Braun — для идеально гладкой женской кожи

Женщинам и девушкам, стремящимся сделать свою кожу более гладкой и ухоженной, и при этом свести к минимуму риск порезов и раздражений, немецкий производитель Браун предлагает:

Электрические бритвы Braun Lady Shaver, содержащие дополнительные насадки для массажа и пилинга.

Эпиляторы Silk-Epil, способные устранить нежелательные волоски на 2-3 недели.

Фотоэпиляторы Braun, оказывающие мощное воздействие на волосяной фолликул мощными световыми потоками, и исключающие риск вросших волосков.

Выбрав один из приборов и регулярно используя его, можно достичь идеально гладкости кожи без негативных последствий.

Все перечисленные приборы, а также другая официальная техника компании Braun в любое время доступна на страницах интернет-магазина Браун-Шоп. В рамках специальных акций купить ее можно по наиболее выгодным ценам. По Киеву и другим городам Украины доставка заказов бесплатна, если их стоимость превышает 1500 гривен.