Вспышка Covid-19 в Европе обвалила цены на нефть

Нефть резко подешевела на торгах в пятницу на фоне роста заболеваемости Covid-19 в Европе и слухов, что США и Китай могут синхронно залить в рынок миллионы баррелей из государственных хранилищ.Фьючерсы на сорт Brent падали больше чем на 3% и оказались на минимуме за месяц (79,78 доллара за баррель) после того, как стало известно, что Джо Байден в ходе онлайн-саммита предложил Си Цзиньпину вместе «распечатать» стратегические запасы, чтобы остановить рост цен на топливо.

И хотя Китай публично не дал своего согласия, вице-премьер Хан Жен заявил о необходимости «усилить управление торговлей энергоносителями» и заняться «управлением резервами», чтобы стабилизировать ожидания рынка.

На 23.16 мск Brent торгуется по 80,67 доллара за баррель (-2%), а WTI — по 77,85 доллара (-2,4%). США уже постепенно продают нефть из стратегического резерва: 3,2 млн баррелей за последнюю неделю и 32 млн с начала года. Если будет принято решение о разовой продажи 50 млн баррелей, это опустит цены примерно на 5 долларов, оценивает Оле Хансен, главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank. Впрочем, долгосрочного влияния эти меры не окажут, считает он: как только поток государственной нефти прекратится, цены могут вернуться к прежним уровням.

Рынок начинает осознавать угрозу, которую прежде игнорировал: в Европе резко растет заболеваемость Covid-19, считает аналитик PVM Стивен Бреннок. В Германии за минувшие сутки зафиксировано 52,2 тысячи новых случаев — вдвое больше, чем на пике самой большой, третьей волны. Заболеваемость в Австрии держится выше 10 тысяч случаев сутки и также бьет рекорды за все время пандемии. По заболеваемости на 1 млн населения Европа вдвое опережает Россию и США.

«Есть риск, что ситуация будет ухудшаться, а это серьезно ударит по уровню мобильности в ближайшие месяцы», — говорит Бреннок: объем перевозок снизится, а значит — упадет спрос на топливо.