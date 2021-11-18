«Великая зеленая стена» в Африке окупится за 10 лет

Ученые показали с помощью метода эколого-экономической оценки, что «Великая зеленая стена» в Африке — проект по созданию полосы лесов, сдерживающей расширение Сахары — станет прибыльным. В зависимости от сценария, на высадку деревьев придется потратить от 18 до 70 миллиардов долларов, но положительный эффект от восстановления земель принесет в 1,1–4,4 раза большую выгоду, причем максимальный срок окупаемости проекта составит 10 лет. Статья опубликована в журнале Nature Sustainability.

На севере Африки между влажной тропической зоной и пустыней Сахара расположен регион Сахель — протянувшаяся от Атлантического океана до Красного моря зона сухих тропических саванн. На фоне изменения климата этот регион сталкивается с опустыниванием и деградацией земель, которые усиливаются также за счет расширения пахотных земель, уничтожающего естественные луга, и ведения сельского хозяйства нерациональными методами. Местные фермеры и скотоводы прибегают к неустойчивому землепользованию во многом и потому, что не имеют доступа к консультативным услугам и кредитованию.

С 2007 года при поддержке Африканского союза на территории Сахеля был развернут проект The Great Green Wall, который заключается в применении защитного лесоразведения для борьбы с расширением пустыни Сахара и деградацией земель. Страны-участницы (Буркина-Фасо, Бенин, Эритрея, Сомали, Чад, Джибути, Эфиопия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Ливия, Египет, Алжир, Кабо-Верде, Гамбия и Судан) планируют высадить порядка 100 миллионов гектар леса в виде полосы шириной 15 километров и длиной 7775 километров. Однако на текущий момент высажено лишь около четырех миллионов гектар, потому что проект столкнулся с нехваткой финансирования и политическими конфликтами. Главной причиной недостаточного финансирования стало отсутствие четкого понимания экономических затрат и выгод.

Ученые под руководством Алишера Мирзабаева (Alisher Mirzabaev) из Боннского университета проанализировали экономические издержки, связанные с деградацией земель в Сахеле, и экономические выгоды от их потенциальной защиты Великой зеленой стеной. Для этого они воспользовались данными по нынешним затратам африканских государств на борьбу с опустыниванием и рассчитали стоимость 22 прямых и косвенных экосистемных услуг, которые будут оказывать высаженные леса (включая регулирование климата и качества воздуха, предотвращение почвенной эрозии, обеспечение водой и рекреационными ресурсами).

Эколого-экономическая оценка стоимости деградации земель и выгод от ее защиты с 2001 по 2018 годы. Фиолетовым цветом обозначена граница «Великой зеленой стены», желтым цветом — области профицита, красным цветом — области убытков. Alisher Mirzabaev / Nature Sustainability, 2021

Среднегодовые издержки, связанные с деградацией земель в Сахеле, с 2001 по 2018 годы составляли в среднем более трех миллиардов долларов в год. Наибольшие затраты были отмечены в Нигерии (1,4 миллиарда долларов) и Эфиопии (0,6 миллиарда долларов) — странах с наиболее высокими темпами обезлесения в регионе. В то же время выгода от лесных насаждений уже в прошедшие годы на большинстве территорий оказалась выше, чем затраты на их посадку и поддержание.

Авторы проанализировали будущие положительные эффекты, сопряженные с возведением Великой зеленой стены, по девяти возможным сценариям развития. Эти сценарии отличаются финансовыми затратами, согласованностью действий стран-участниц и климатическими условиями (например, в текущих условиях выживаемость саженцев составляет более 60 процентов, но с изменением климата и плохим управлением она может упасть до 30 процентов). Оказалось, что при любом сценарии реализация проекта будет прибыльной: на каждый потраченный доллар она будет приносить от 1,1 до 4,4 доллара. Базовый сценарий предполагает среднюю доходность в 20 процентов, а максимальный срок окупаемости вложенных в Великую зеленую стену средств составляет 10 лет.

Для успешной реализации в защитное лесоразведение потребуется вложить около 44 миллиардов долларов по базовому сценарию, разброс по всем сценариям составляет от 18 до 70 миллиардов долларов. Среди основных угроз Великой зеленой стене ученые назвали политические конфликты в Сахеле, которые подрывают права землевладельцев и могут ограничить доступ к отдельным территориям, делая посадка леса невозможной.