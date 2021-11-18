В США показали дрон с четырьмя реактивными двигателями

Американская компания FusionFlight представила дрон AB6 с четырьмя микротурбинными реактивными двигателями вместо роторов. Он может взлетать вертикально и развивать скорость в 400 километров в час.

Квадрокоптеры — самые популярные гражданские беспилотники. Обычно у них четыре электромотора и столько же одинаковых пропеллеров. FusionFlight решила заменить роторы квадрокоптера на четыре микротурбинных реактивных двигателя и в 2019 году представила первый прототип такого дрона. Он получил название AB5.

Общая мощность силовых установок AB5 составляла 149 киловатт. Дрон умел взлетать и садиться вертикально и нести до 18 килограмм груза. При этом сам он весил 29 килограмм, а его топливный бак — еще около 18 килограмм.

В ноябре FusionFlight показала новую версию реактивного квадрокоптера — AB6. От предшественника он отличается корпусом, который теперь защищает двигатели, и системой отклонения вектора тяги, позволяющей соплам двигателей независимо друг от друга поворачиваться назад и вперед.

Максимальная взлетная масса AB6 — 60 килограмм, из которых 20 — топливо. Он умеет вертикально взлетать, а для посадки ему хватит площадки 1,2 на 0,9 метра. В горизонтальном полете дрон может развивать скорость до 400 километров в час. Дальность AB6 — 150 километров. Дрон способен летать автономно по заданному маршруту. Им также можно управлять дистанционно, но в этом случае — только на расстоянии 50 километров.