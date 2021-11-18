В ООН опасаются увеличения поставок опиума из Афганистана «по всему миру»

Специалисты предупреждают, что «этот рост означает, что на рынки по всему миру поступит 320 тонн чистого героина». Об этом говорится в новом отчете, посвященном ситуации с производством наркотиков в Афганистане.

В документе указывается, что эта страна снабжает опиатами 80% всех потребителей в мире, причем в 2020 году 85% всего опиума было произведено в Афганистане.

«Новое исследование Управления ООН по наркотикам и преступности было завершено в июле, — заявила глава этого ведомства Гада Вали. — Сложившаяся в Афганистане ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения незаконного выращивания и производства наркотиков, а также спроса на эту продукцию в мире».

По данным УНП ООН, прибыль Афганистана от производства опиатов составила в 2021 году от $1,8 млрд до $2,7 млрд, а их продажа за пределами страны принесла гораздо больше дохода. Политическая нестабильность в Афганистане привела к росту цен на опиум, которые почти удвоились по сравнению с майскими показателями. Более высокие цены могут сподвигнуть фермеров еще более увеличить объемы производства, опасаются в ООН.