Ученые выяснили, почему щелкают пальцы — физику самого процесса разобрали в деталях.

После просмотра фильма «Мстители: Война бесконечности» исследователи из Технологического института Джорджии решили выяснить, возможно ли щелкнуть пальцами в металлической перчатке, как это делает в картине антагонист Танос. Ученые изучили процесс щелчка с помощью высокоскоростной съемки и датчиков силы.

«Щелчок пальца происходит всего за семь миллисекунд. Это более чем в 20 раз быстрее, чем моргает глаз — 150 миллисекунд», — рассказывает один из исследователей Саад Бхамла. Специалисты выяснили, что максимальная угловая скорость вращения может достигать 7800 градусов в секунду, а угловое ускорение — 1,6 миллиона градусов на секунду в квадрате. Зафиксированное учеными ускорение — наибольшее из измеренных для человеческого тела. При этом зафиксированная скорость вращения — не самая высокая из известных: большая была зафиксирована во время броска мяча бейсболистом.

Однако при надевании наперстков максимальное угловое ускорение значительно падало. «Наши результаты указывают на то, что Танос не мог щелкнуть из-за своих покрытых металлом пальцев», — сетует ведущий автор работы Рагхав Акарья. По мнению исследователей, это объясняется сокращением зоны касания между пальцами. В тоже же время попытка увеличить трение за счет надевания перчаток ни привела к нужному эффекту. Это, считают ученые, указывает на существование оптимального для щелчка уровня трения, в который «попадает» кожа. Оказалось, что скорость щелчка обеспечивается за счет высокого трения между большим и средним пальцами. Оно позволяет накапливать энергию до момента ее высвобождения, когда большой палец соскальзывает.