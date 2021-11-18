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Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с распространением коронавируса

Самой эффективной мерой в борьбе с распространением COVID-19, как оказалось, является ношение масок. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на результаты, полученные по итогам более чем 30 отдельных исследований ученых из ряда стран, в том числе Великобритании.

Оказалось, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%, соблюдение дистанции — на 25%. Также специалисты установили, что эффективно мытье рук. Оно уменьшает заболеваемость на более чем 50%.

Ученые призвали сохранять данные меры наряду с вакцинацией населения.

18 ноября, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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