Назван лучший в мире напиток для худеющих Выгодны ли бонусные программы букмекерских контор? » Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с распространением коронавируса Самой эффективной мерой в борьбе с распространением COVID-19, как оказалось, является ношение масок. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на результаты, полученные по итогам более чем 30 отдельных исследований ученых из ряда стран, в том числе Великобритании. Оказалось, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%, соблюдение дистанции — на 25%. Также специалисты установили, что эффективно мытье рук. Оно уменьшает заболеваемость на более чем 50%. Ученые призвали сохранять данные меры наряду с вакцинацией населения.