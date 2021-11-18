Теракт в старом городе Иерусалима. Видео

В Интернете появилось видео с камеры видеонаблюдения момента теракта в Старом городе Иерусалима на улице Хагай у ешивы “Атерет Коханим”, в результате которого два 19-летних бойца пограничной полиции получили ножевые ранения, а 16-летний террорист был ликвидирован.
На видео видно, как террорист идёт навстречу патрулю из двух бойцов МАГАВа. Оказавшись у них за спиной, он выхватил нож и стал бить в область головы и шеи одного бойца, а затем попытался напасть и на второго.
Ликвидации террориста поспособствовал, в том числе, оказавшийся в тот момент на месте данного инцидента раввин Авив Цубери, работающий в ешиве «Атерет Коханим».
Командующий Иерусалимским округом Дорон Турджеман, прибыв на место теракта и оценив ситуацию, сказал после проведенной оценки: “Бойцы проявили решимость и дали ответ кровожадному террористу, попытавшемуся свести счеты с ними. Еще один гражданин, который находился в этом районе и помогал в нейтрализация террориста также достоин похвалы”.
В ходе обысков, проведенных после нападения, полиция Иерусалимского округа и пограничная полиция арестовали ряд подозреваемых для допросов по подозрению в связях с террористом
Состояние одного раненого бойца МАГАВа оценивается, как средней степени тяжести, другой получил легкие ранения.
Вечером 17 ноября генеральный инспектор полиции Коби Шабтай посетил в больницу ефрейтора Н., получившую ранение во время схватки с террористом. В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что генерал-майор Шабтай посетил девушку после того, как ей была сделана операция.
Коби Шабтай пожал девушке руку и сказал, что «она сражалась как львица» и проявила себя как опытный
Террористическая группировка ХАМАС похвалила виновника ножевого теракта в Иерусалиме, в результате которого были ранены два сотрудника пограничной полиции МАГАВ. Так, террористы назвали этот инцидент «героической операцией коммандос».
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