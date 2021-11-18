Теракт в старом городе Иерусалима. Видео

В Интернете появилось видео с камеры видеонаблюдения момента теракта в Старом городе Иерусалима на улице Хагай у ешивы “Атерет Коханим”, в результате которого два 19-летних бойца пограничной полиции получили ножевые ранения, а 16-летний террорист был ликвидирован.

На видео видно, как террорист идёт навстречу патрулю из двух бойцов МАГАВа. Оказавшись у них за спиной, он выхватил нож и стал бить в область головы и шеи одного бойца, а затем попытался напасть и на второго.

Ликвидации террориста поспособствовал, в том числе, оказавшийся в тот момент на месте данного инцидента раввин Авив Цубери, работающий в ешиве «Атерет Коханим».