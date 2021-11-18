 
«  
  »

Технологический прорыв — ионный двигатель на йоде испытали в космосе

Ионный двигатель на йоде испытали в космосе — эта уникальная технология стала возможной благодаря сложной инженерной разработке.

Команда французских исследователей разработала и впервые испытала на околоземной орбите ионный двигатель, в котором в качестве ракетного топлива используется йод. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Специалисты из французской компании ThrustMe разработали силовую установку на йоде и установили ее на спутник CubeSat, который был запущен китайской ракетой «Чанчжэн-6» в ноябре 2020 года на солнечно-синхронную орбиту на высоте в 480 километров над Землей. Всего до марта 2021 года в космосе было проведено 11 тестовых запусков двигателя длительностью 80-90 минут. Йод показал себя не только конкурентоспособным горючим, отмечают исследователи, но и продемонстрировал более высокую степень ионизации, чем ксенон.

По мнению исследователей, результаты испытаний помогут ускорить внедрение альтернативных источников ракетного горючего космической индустрией. Йод позволяет миниатюризировать и упростить двигательные системы, подчеркивают они.

18 ноября, 2021 | Category: Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  