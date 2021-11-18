США внесли Россию в черный список по свободе вероисповедания, наряду с Ираном, Пакистаном и Эритреей

«Я выделяю Мьянму, КНР, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан как страны, вызывающие особое беспокойство в связи с тем, что они допускали систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания», — сказано в коммюнике, опубликованном от имени госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, проблемы со свободой вероисповедания в современном мире носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер.

«Они требуют постоянной глобальной приверженности ото всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью. Они требуют неотложного внимания международного сообщества», — убежден Блинкен.

В Госдепе заверили, что продолжат «оказывать давление» на все правительства, чтобы они исправляли «недостатки в их законах и практике».