Шайа ЛаБаф впервые станет отцом

Актер сошелся с бывшей женой Мией Гот, которая не скрывает беременность. Ребенок станет первым для обоих родителей.

Актер Шайа ЛаБаф, который за последние несколько лет приобрел скандальную репутацию, впервые станет отцом. Об этом сообщил портал TMZ.

Несколько месяцев назад Шайа помирился с бывшей женой, актрисой и моделью Мией Гот, а на днях пару заметили в популярном ресторане Chuk E. Cheese в Лос-Анджелесе, причем девушка не скрывала округлившийся живот.

По информации издания, Мия примерно на пятом месяце беременности.

Напомним, ЛаБаф и Гот поженились в 2016 году, однако спустя два года Шайа подал на развод. Причиной расставания он назвал частые и серьезные ссоры.

После этого актер довольно быстро закрутил новый роман с певицей Талией Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs. Они встречались меньше года и впоследствии девушка публично обвинила Шайю в домашнем насилии.

На фоне скандала ЛаБаф проходил стационарное лечение против агрессии и алкоголизма, а также приостановил актерскую карьеру.