Режиссер «Голого пистолета» снимет историческую комедию

Ветеран комедийного кино, создатель знаменитой франшизы «Голый пистолет» и культового «Аэроплана» кинорежиссер Дэвид Цукер решил попробовать свои силы в новом жанре и снять классический нуар. Цукер и его постоянные партнеры Пэт Профт и Майкл МакМанус объединились для создания «The Star of Malta» («Звезда Мальты»), исторической комедии, продюсированием и финансированием которой займется RainMaker Films.

Цукер выступит режиссером и соавтором сценария с Профтом, создателем «Полицейской академии», с которым они вместе работали над несколькими фильмами серий «Голый пистолет» и «Очень страшное кино», и МакМанусом («Горячие головы 2»).

В предстоящем фильме действие происходит в Америке конца 1940-х годов, а в центре сюжета находится боксер Джо Медина, недавно освобожденный из тюрьмы за убийство противника на ринге. Медина намерен отыскать свою любовь, Харриет Эванс, которая укатила в Голливуд. Путешествуя автостопом на запад, он случайно завладевает очень известным, но проклятым драгоценным камнем, известным как Звезда Мальты, и совершает случайное убийство, оставляя за собой шлейф из трупов людей, которых он не собирался убивать.

«Звезда Мальты» станет станет первым совместным проектом Цукера и Профта с 2013 года, когда они выступили соавторами сценария к «Очень страшному кино 5».