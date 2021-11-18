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Редчайший замок с бриллиантами в окнах выставлен на продажу

В американском Вудстоке (штат Коннектикут) решили избавиться от замка в готическом стиле с окнами, инкрустированными бриллиантами. Владелец особняка попросил за него 35 миллионов долларов (2,6 миллиарда рублей). Объявление о продаже недвижимости опубликовано на сайте Realtor.com.

Замок построили в 2010 году — внутри него девять спален, семь санузлов, две оборудованные кухни и несколько каминов. На первом этаже есть специальное место для вечеринок — терраса площадью 418 метров с баром и сценой. Особняк окружен рвом, через который перекинут каменный мост.

К зданию площадью 1,7 тысячи квадратных метров прилегает территория в 303 тысячи квадратных метров. Кроме того, на территории есть озеро, патио и гараж на три машины. Для обслуживания такого поместья, по оценкам экспертов, потребуется не менее десяти человек.

18 ноября, 2021 | Category: США
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