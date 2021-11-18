 
«  
  »

Про Памелу Андерсон сняли эротичный сериал

Про Памелу Андерсон сняли эротичный сериал — в сюжете история о том, как в сети опубликовали ее интимные видео.

В сети появился первый трейлер сериала "Пэм и Томми"

Вчера видеосервис Hulu представил первый трейлер мини-сериала «Пэм и Томми», который посвящен отношениям Памелы Андерсон и ее первого мужа Томми Ли.

Главные роли в сериале исполнили Лили Джеймс и Себастиан Ли. Помимо них, в шоу также снялись Сет Роген, Ник Офферман, Тейлор Шиллинг, Эндрю Дайс Клэй и другие, а его режиссером выступил Крэйг Гиллеспи, снявший такие известные фильмы, как «Тоня против всех» и «Круэлла».

Сериал расскажет о бурном романе пары, которая поженилась спустя 96 часов после начала отношений, и скандале из-за их секс-видео, слитого в сеть. Несмотря на то что шоу еще не вышло, Памела Андерсон его уже раскритиковала, назвав «дешевой подделкой».

Премьера сериала состоится 22 февраля.

Лили Джеймс в сериале "Пэм и Томми"
18 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  