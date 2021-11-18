Погранслужба Польши: Белорусские силовики организованно перемещают мигрантов на границе

Скопившиеся у польско-белорусской границе нелегальные мигранты начали покидать свой лагерь. Об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

В сообщении польские пограничники указали, что «иностранцы, бродящие на белорусской стороне, возле пограничного перехода „Брузги“, собрались и покидают лагерь под наблюдением белорусских служб — они перемещаются в неизвестное место».

Со стороны Белоруссии, как выснилось, появился новый лагерь. В старом также остаются люди — всего на этом участке около 1 тыс. иностранцев. Остальных забрали белорусские службы, добавили в Погранслужбе Польши.

Напомним, что в настоящее время на границе Белоруссии и Польши находятся тысячи беженцев-нелегалов, в том числе женщины и дети, которые с 8 ноября пытаются прорваться в страны ЕС. Ситуация вызвала международный кризис между замешанными в конфликте государствами и беспокойство правозащитных организаций. Польша, Литва и Латвия обвиняют Белоруссию в организации потока мигрантов для дестабилизации ситуации в Европе. Утром вторника на границе произошли беспорядки. Мигранты забросали польских силовиков камнями и палками, те в ответ применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.