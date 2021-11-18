Под Киевом хозяин дома расстрелял грабителей-иностранцев, которые пытали его семью

В Крюковщине Киевской области мужчина расстрелял грабителей, которые ночью ворвались в дом и напали на членов его семьи. Об этом сообщает полиция области.

16 ноября в 4:30 утра в частный дом проникли мужчины в балаклавах. Грабители требовали у хозяйки дома и ее дочери отдать деньги и ценности. На шум отреагировал глава семьи и вышел с травматическим пистолетом, после чего начал стрелять в нападающих. Один из злоумышленников был ранен в ногу.

Грабители выбежали из дома и скрылись в неизвестном направлении. Прибывшая на место полиция начала поиски злоумышленников с привлечением служебных собак. Служебной овчарке удалось по следам найти одного из преступников — он прятался за деревом в лесу.

Беглец с простреленной ногой оказался выходцем из Турции. Во время нападения в него попали три пули. Через несколько часов в арендованной квартире полиция задержала и его подельника из Казахстана. В отношении задержанных открыто уголовное производство за разбойное нападение. Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям.