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Pixar выпустила трейлер «Я краснею» — мультфильма о девочке, способной превращаться в большую красную панду

Анимационная комедия выйдет 11 марта 2022 года.

В центре сюжета «Я краснею» — 13-летняя девочка Мэй Ли, которая всё время была послушной маминой дочкой, но вступила в переходный возраст. Именно в это время проявилась древняя магическая связь её семьи с красными пандами, и Мэй стала превращаться в гигантское животное всякий раз, когда она испытывает сильные эмоции.

Режиссёром мультфильма стала Доми Ши, для которой «Я краснею» станет первым полнометражным фильмом. До этого Ши работала художником-раскадровщиком над «Головоломкой», «Суперсемейкой 2» и «Историей игрушек 4» и поставила анимационную короткометражку «Бао», за которую получила премию «Оскар».

18 ноября, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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