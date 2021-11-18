Вспышка Covid-19 в Европе обвалила цены на нефть Вышивка бисером иконы – эстетика и религия » Pixar выпустила трейлер «Я краснею» — мультфильма о девочке, способной превращаться в большую красную панду Анимационная комедия выйдет 11 марта 2022 года. В центре сюжета «Я краснею» — 13-летняя девочка Мэй Ли, которая всё время была послушной маминой дочкой, но вступила в переходный возраст. Именно в это время проявилась древняя магическая связь её семьи с красными пандами, и Мэй стала превращаться в гигантское животное всякий раз, когда она испытывает сильные эмоции. Режиссёром мультфильма стала Доми Ши, для которой «Я краснею» станет первым полнометражным фильмом. До этого Ши работала художником-раскадровщиком над «Головоломкой», «Суперсемейкой 2» и «Историей игрушек 4» и поставила анимационную короткометражку «Бао», за которую получила премию «Оскар».