Пенелопа Крус снялась в новой фотосессии и рассказала о карьере и личной жизни

47-летняя Пенелопа Крус стала героиней нового номера журнала Variety — актриса приняла участие в фотосессии и побеседовала с корреспондентом издания. В интервью Крус рассказала о работе в кино и личной жизни.

Актриса, которая недавно получила приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале за работу в фильме «Параллельные матери», признается, что приоритетом для нее являются их с мужем Хавьером Бардемом дети — 10-летний Леонардо и восьмилетняя Лео.

Я люблю сниматься, но не испытываю необходимости делать это все время. Я была из тех, кто просыпается среди ночи, чтобы ответить на электронные письма. Это был не тот ритм, в котором я хотела бы жить,

— сказала она.

В фильме актриса сыграла мать-одиночку, ребенка которой в роддоме случайно перепутали с другим малышом. Предложение сняться в фильме она получила от Педро Альмодовара в разгар пандемии, и тогда для нее это стало проблеском на горизонте в «безумные времена».

Пенелопа Крус в Dolce & Gabbana

Пенелопа Крус в Dolce & Gabbana

Пандемия коронавируса, к слову, помогла актрисе по-другому взглянуть и на свою жизнь, и на работу. Теперь она сосредоточена на создании и продюсировании небольших фильмов, хотя с Голливудом Крус расставаться не спешит и сейчас снимается в фильме «Код 355», где ее коллегами выступают Джессика Честейн, Люпита Нионго, Диана Крюгер и другие звезды.