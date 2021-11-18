Назван лучший в мире напиток для худеющих

Лучшим напитком для людей, стремящихся сбросить лишний вес, является вода, утверждает диетолог Бренда Перальта. По ее словам, выпивая много воды, человек обеспечивает бесперебойную работу всех систем организма, кишечник начинает лучше работать, и дольше сохраняться чувство сытости.

Кроме того, достаточное количество жидкости в организме помогает регулировать аппетит и предотвращать приступы голода.

Также помочь при похудении может чай. Лучше всего пить зеленый чай, так как он в большей степени ускоряет метаболизм и помогает сжигать больше калорий, отмечают диетологи.

Они советуют отказаться при похудении от алкоголя, так как такие напитки очень калорийны и могут содержать много сахара, и от сладких коктейлей, которые содержат большое количество пустых калорий.