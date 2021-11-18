«Назад в 1937» — в России приняли законопроект о создании «полицейского государства»

Государственная Дума РФ после продолжавшейся год паузы дала ход резонансному законопроекту о существенном расширении полномочий работников силовых структур. Кроме того — осудить полицейского за нарушения закона будет практически невозможно.



Проект принят в первом чтении в декабре 2020, и теперь он выносится на второе, основное чтение, а голосование состоится 23 ноября. Законопроект разработан для «усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан», говорится в пояснительной записке. «Его положения основаны на результатах анализа правоприменительной практики в сфере законодательного обеспечения деятельности полиции, в ходе которого удалось выявить ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств», — подчеркивается в документе.

— Документ дает право полицейским проводить вскрытие транспортных средств, если это необходимо «для спасения жизни граждан или предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях». Присутствие владельца не обязательно. При этом сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный при вскрытии.

— Полиция получает право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.

— Расширяются полномочия полицейских по проникновению в жилые помещения. Сейчас силовики могут делать это, если нужно задержать «лиц, подозреваемых в совершении преступления». В новой редакции закон разрешит проникать в дома людей без процессуального статуса. Для этого будет достаточно указания потерпевших или очевидцев, если они считают, что тот или иной человек мог совершить преступление.

— До сих пор закон разрешает применять огнестрельное оружие при задержании, если преследуемое лицо пытается прикоснуться к оружию правоохранителя. Но согласно новому, более хорошему закону, сотрудник полиции может стрелять и в безоружных. Для этого достаточно, чтобы у человека был «предмет, конструктивно схожий» или «внешне неотличимый от настоящего оружия», а его действия были расценены как «сопротивление и нападение».

— Расширяется иммунитет полицейских от судебного преследования — статья 30 дополняется положением о том, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».