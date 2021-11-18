Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле с территории Армении

Минобороны Азербайджана сегодня сообщило об обстреле с территории Армении позиций ВС республики в приграничном Товузском районе. Об этом говорится в релизе на сайте ведомства.

«18 ноября с 14:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Чинарлы Шемшеддинского района вновь без какой-либо причины подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении села Кёханаби Товузского района.

Ответным огнем противник был подавлен», — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

«Sputnik Армения» также отмечает, что ранее Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на границе с Арменией в районе Тавушской области. В Ереване эту информацию опровергли.

«Ничего подобного не было», — сообщили в Минобороны Армении.