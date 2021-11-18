Керамічна плитка для кухні: як правильно обрати?

Для практичної та оригінальної обробки кухні найпопулярнішим матеріалом є кахель. У великому різномаїтті представлена ​​керамічна плитка, для якої характерна міцність, надійність, вологостійкість та величезний вибір кольорів та фактур.

Відома польська компанія «Opoczno» пропонує якісну плитку для оздоблення будь-яких приміщень за доступною ціною. Дизайн кожної колекції розробляли професійні дизайнери, вони враховували потреби цільової аудиторії та модні тенденції.

Особливістю польської кераміки є унікальний дизайн та бездоганна якість, компанія отримала безліч нагород від незалежних експертів. Застосування новітніх технологій у поєднанні із сучасним обладнанням гарантує якість та довговічність продукції.

Особливості вибору кухонної плитки

При виборі кераміки необхідно звернути увагу на її якість. Вона має бути з рівною поверхнею, однакового розміру та кольору. Купуючи кераміку, слід враховувати її цільове призначення, дизайн, форму та розміри, тип поверхні та ін.

До основних переваг цього оздоблювального матеріалу відноситься:

практичність;

міцність та надійність;

нескладний догляд;

довговічність;

величезна різноманітність малюнків та відтінків;

стійкість до вологи, пошкоджень, як механічних, так і хімічних;

екологічна безпека.

Керамічна плитка для кухні дивує своїм великим вибором, за цільовим призначенням буває для обробки підлоги, стін, робочих поверхонь, фартуха. Підлогова має значну товщину, вона повинна бути міцною до сильних ударів та стійкою до стирання.

Правильно підібрати якісний матеріал допоможуть коефіцієнти міцності та зносостійкості. Для обробки фартуха рекомендується вибирати кахель з високою стійкістю до перепадів температур та хімічно агресивних миючих речовин. Він має бути з однієї колекції, що й матеріал для стін/фартуху.

Вибір плитки за типом поверхні, розміром та формою

За типом поверхні розрізняють глянсову, матову та рельєфну. Для глянсової характерна гладкість та неповторний блиск, вона візуально зменшує простір, тому для маленької кухні не найкращий варіант.

За таким кахлем легко доглядати, швидко видаляються сліди вологи та забруднень. На відміну від глянсової на матовій менше видно сліди жиру та краплі води, при цьому вона має стильну бархатисту поверхню.

Для неї характерна пористість, тому й догляд вимагатиме більше часу та зусиль. Рельєфна плитка здатна надати будь-якій кухні вишуканості та індивідуальності. Вона може імітувати різні фактури, зокрема камінь, цегляну кладку, шкіру та ін.

За таким кахлем складно доглядати та коштує він дорожче звичайного. Залежно від площі кімнати необхідно грамотно підібрати розмір та форму плитки. Наприклад, великі візерунки виглядають стильно та привабливо, а дрібні – акуратно. Класичною формою вважається квадрат та прямокутник, але бувають й нестандартні для модного оздоблення.