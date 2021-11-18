Казино Золотий Кубок (Gold Cup) і його основні нюанси

Про GoldCup свідчать відгуки користувачів, більшість із них позитивного характеру. Гравці високо оцінюють наявність ліцензії, що виступає гарантом чесної виплати коштів. Перевагами порталу також є продумана бонусна система, регулярне проведення турнірів. Також часто зустрічається прохання розширити кількість платіжних систем як для поповнення балансу, так і виводу коштів.

Що представляє собою ресурс

Національна лотерея Золотий Кубок відома серед гравців починаючи з 1997 року. Спочатку своєї діяльності це були наземні пункти, але згодом компанія перейшла у мережу.

У правилах на офіційному сайті https://goldcup.ua/ вказано, що це державна безтиражна миттєва лотерея. Насправді різниці між порталом і онлайн казино немає. Лотерея тут існує, але квитки тут видаються за поповнення депозитів. Любителі азарту мають змогу пройти процес нескладної реєстрації, щоб оцінити всі переваги і можливості, які пропонує державна лотерея Золотий Кубок.

Для клієнтів доступний набір послуг:

бонуси;

акції;

кешбек;

служба підтримки.

Основні нюанси порталу

Не потрібно шукати дзеркало офіційного сайту, оскільки на території України та країн пострадянського простору не блокується. Важливими особливостями сайту Золотий Кубок є:

грати можна на гривні, проте можливо поповнення і в 10 інших, які конвертуються при поповненні;

вивід коштів здійснюється на карти українських банків;

процедура реєстрація нескладна, займає декілька хвилин;

служба підтримки працює цілодобово;

це не просто казино, а національна лотерея.

Гравцям пропонуються різноманітні бонуси за перші поповнення (вони не є обов’язковими і надаються за бажанням). Ці пропозиції потрібно відігравати. Новачкам не буде зайвим ознайомитися із правилами, автоматами. Для багатьох слотів доступно демонстраційний режим, щоб краще познайомитися з апаратами. Протестуйте роботу служби технічної підтримки.

Правила клубу щодо відіграшу бонусу передбачають дві умови відносно обороту ставок — вейджер. Це може бути тільки на суму наданого бонусу, а також на бонусну пропозицію + депозит.

Реєстрація та верифікація

Процес реєстрації нескладний, його можна здійснити кількома способами:

вказати адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, прізвище, ім’я та по-батькові, адресу проживання та завантажити фото або скан-копію документу;

за допомогою соціальної мережі.

Другий спосіб краще застосовувати тільки в тому випадку, якщо впевнені, що інформація повністю співпадає з паспортними даними.

Після створення облікового запису поступить пропозиція отримати бонус (нею можна скористатися або відхилити). Перш ніж здійснити поповнення рахунку, потрібно підтвердити адресу електронної пошти, на неї прийде посилання, за яким варто перейти. Заповнюємо дані в профілі гравця.

Процедура верифікації досить проста, потрібно надати зображення фото підтвердження особи та адреси проживання (це може бути квитанція за комунальні послуги). Після успішної реєстрації можна починати гру, випробувати удачу в автомати.

Вибір слотів

На даний момент до послуг членів клубу представлено розробки провідних компаній. Тут присутні як класичні варіанти, так і сучасні розробки. Але відсутні Live-ігри. Практично всі варіанти доступні в демонстраційному режимі, що дозволить краще з ними познайомитися, виробити власну стратегію. Проте, в даному випадку, не зможете претендувати на матеріальну винагороду, навіть якщо випаде максимальна виграшна комбінація. Портал підтримується не тільки через комп’ютери, але і мобільні телефони та планшети. Весь асортимент ліцензований, що означає прозорість та чесність процесу, адміністрація не впливає на результат, виграшні комбінації формуються за принципом випадкового випадання чисел.