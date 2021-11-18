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Известную телезвезду перепутали с Кейт Миддлтон

Известную австралийскую телезвезду Джорджию Лав (Georgia Love) перепутали в сети с герцогиней Кембриджской Кэтрин. Об этом стало известно из сторис, опубликованных на странице знаменитости в Instagram.

Участница реалити-шоу The Bachelorette Australia нашла свою собственную фотографию в фан-аккаунте Кейт Миддлтон. На размещенном в сети кадре Лав запечатлена крупным планом без макияжа в кожаной куртке, солнцезащитных очках и шляпе. Выяснилось, что создатели сообщества приняли женщину за жену принца Уильяма.

«Уточняю, что это я, но, к сожалению, я не герцогиня Кембриджская», — пояснила она. Вдобавок австралийка пошутила, что теперь готова продать головной убор любому желающему, который обратится с подобным предложением в директ.

18 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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