Известную телезвезду перепутали с Кейт Миддлтон » Израиль и Южная Корея совместно разработают БПЛА-камикадзе Стало известно, что израильская правительственная аэрокосмическая компания Israel Aerospace Industries (IAI) и южнокорейский оборонный подрядчик Korea Aerospace Industries (KAI) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разработки боеприпасов. Две компании будут создавать уникальные дроны-камикадзе, которые способны самостоятельно обнаруживать и уничтожать цели. Об этом сообщает издание DefenceTurk. «Стремясь стать лидером в области беспилотных летательных аппаратов, мы стремимся к разработке беспилотных технологий следующего поколения и будем разрабатывать решения, отвечающие различным потребностям клиентов»,рассказал Чан Хеон Хан, вице-президент подразделения KAI Future Business Division. Представители KAI уточнили, что новые дроны предназначаются для уничтожения противовоздушных систем противника. Отмечается, что сейчас рынок вооружений испытывает нехватку дешёвых боеприпасов, которые могли бы бороться с ПВО противника. Большие возможности IAI и KAI позволят разработать такое оружие, считают в DefenceTurk.