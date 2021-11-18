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Израиль и Южная Корея совместно разработают БПЛА-камикадзе

Израиль и Южная Корея совместно разработают дрона-камикадзе

 

Стало известно, что израильская правительственная аэрокосмическая компания Israel Aerospace Industries (IAI) и южнокорейский оборонный подрядчик Korea Aerospace Industries (KAI) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разработки боеприпасов. Две компании будут создавать уникальные дроны-камикадзе, которые способны самостоятельно обнаруживать и уничтожать цели. Об этом сообщает издание DefenceTurk.

«Стремясь стать лидером в области беспилотных летательных аппаратов, мы стремимся к разработке беспилотных технологий следующего поколения и будем разрабатывать решения, отвечающие различным потребностям клиентов»,рассказал Чан Хеон Хан, вице-президент подразделения KAI Future Business Division.

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Представители KAI уточнили, что новые дроны предназначаются для уничтожения противовоздушных систем противника. Отмечается, что сейчас рынок вооружений испытывает нехватку дешёвых боеприпасов, которые могли бы бороться с ПВО противника. Большие возможности IAI и KAI позволят разработать такое оружие, считают в DefenceTurk.

18 ноября, 2021 | Category: Израиль, Новости
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