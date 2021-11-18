Евросоюз не планирует вести переговоры с Лукашенко

В Евросоюзе исключили возможность каких-либо масштабных переговоров с белорусской стороной вокруг ситуации с наплывом мигрантов на границе с Польшей и другими странами. Об этом сегодня заявил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, сообщает «Интерфакс».

«Вопрос о переговорах с режимом Лукашенко на повестке дня не стоит», — подчеркнул он.

Мамер уточнил, что в настоящий момент внимание Брюсселя сосредоточено на помощи мигрантам и на вывозе их на родину, а не на подобных контактах с властями Белоруссии. Правда, добавил он, контакты с Минском возможны, если речь идет о вопросах технического характера.

«Мы проведем переговоры технического характера со структурами ООН, в частности, с Агентством ООН по делам беженцев, c Международной организацией по миграции и с белорусской стороной относительно содействия репатриации людей, находящихся на границе. Это то, на чем будет фокус переговоров, а также, конечно, на содействии предоставлению помощи людям, которые находятся на границе», — рассказал представитель ЕК.

Напомним, что ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября. Тогда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока, желающие перебраться в ЕС под охраной беларусского спецназа.

На днях беженцы попытались прорваться в Польшу через пункт пропуска «Брузги», бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.