Эмма Уотсон отреагировала на предстоящий спецэпизод «Гарри Поттера»

С выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» прошло 20 лет, но даже сейчас все обсуждают Поттериану. Мало того, 1 января на HBO Max выйдет специальный эпизод, посвященный годовщине культовой франшизы. Относительно этого Эмма решила написать пост в своем инстаграме, сказала, что скучает по актерскому составу «Гарри Поттера» и поблагодарила фанатов.

Исполнители главных ролей Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт снова соберутся вместе. В сети актриса напомнила подписчикам, что «Гарри Поттер был ее домом, семьей, а Гермиона остается самым любимым вымышленным персонажем всех времен».

Полный текст из инстаграма Эммы Уотсон

«Гарри Поттер» был моим домом, семьей и миром, а Гермиона была и остается моим самым любимым вымышленным персонажем всех времен (…). Я горжусь не только тем, что мы как актеры внесли в франшизу, но и тем, что мы, дети, ставшие взрослыми (за время съемок), прошли этот путь. Сейчас я смотрю на своих коллег из актерского состава и горжусь тем, какими людьми мы все стали. И я горжусь, что мы были добры друг к другу, оказывали поддержку и сделали вместе кое-что значимое.

Спасибо фанатам, которые продолжали поддерживать даже после выхода последней части. В этом мире не было бы магии без вас. Спасибо, что боретесь за то, чтобы сделать его таким инклюзивным и полным любви. И я очень скучаю по команде, которая стоит за всеми фильмами серии. Благодарю вас за вашу тяжелую работу – ваш вклад порой остается незамеченным.

В честь юбилея в специальном эпизоде актеры поделятся историями о съемках фильмов франшизы и раскроют новые детали создания поттерианы. В частности, актеры снова побывают в оригинальных декорациях Хогвартса.

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