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Эмма Уотсон обратилась к фанатам «Гарри Поттера» с трогательной речью

В преддверии спецэпизода: Эмма Уотсон обратилась к фанатам «Гарри Поттера»

В первый день 2022 года всех любителей культовой франшизы на HBO Max ждет спецэпизод под названием «Гарри Поттер 20-ая годовщина: Возвращение в Хогвартс». Любимцы публики встретятся спустя 20 лет и вновь вернутся в школу волшебников.

Не только поттероманы, но и сами герои ждут этого события. Исполнительница роли Гермионы, актриса Эмма Уотсон, опубликовала в своем Instagram трогательный пост, посвященный юбилейному выпуску кинофраншизы.

«Гарри Поттер был моим домом, семьей, миром, а Гермиона — самый любимый вымышленный персонаж. Как-то в интервью один журналист сказал мне, что его раздражает, что я постоянно говорю о том, как мне повезло. Но, черт возьми, это действительно было так. И я до сих пор в этом уверена», — написала она.

Также Эмма Уотсон призналась, что гордится остальными актерами, которые, как и она, взрослели вместе с историей о Гарри Поттере и всегда остаются добрыми друзьями.

Напоследок актриса поблагодарила фанатов, которые даже после выхода последней части в 2011 году оставались верными своим героям.

«Без вас не было бы этого волшебного мира. Спасибо за то, что боретесь, чтобы он оставался таким инклюзивным и наполненным любовью», — заключила она.

18 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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