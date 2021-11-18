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Джоан Роулинг не позвали в спецвыпуск «Гарри Поттера» из-за трансгендеров

Джоан Роулинг не позвали в спецвыпуск «Гарри Поттера» из-за трансгендеров — последним очень не понравились ее высказывания. Впрочем писательница не расстроилась — она сейчас занята работой.

Виноваты трансгендеры: Роулинг не позвали в спецвыпуск «Гарри Поттера»

На новогоднем «капустнике», посвященном 20-летию первого фильма о Гарри Поттере, появятся практически все актеры, занятые на съемках «Философского камня» и «Тайной комнаты». Присуствовать будет даже режиссер Крис Коламбус, но вот для Джоан Кейт Роулинг места не нашлось.

Официально HBO Max никак не прокомментировал отсутствие писательницы в тизере спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс», однако в The Hollywood Reporter выдвинули самую правдоподобную версию того, почему же ее не позвали:

«»Гарри Поттер» остается любимой франшизой, но Роулинг вызвала негативную реакцию транс-сообщества, заявив, что трансгендеров следует определять по их биологическому полу. Источники, близкие к проекту, отмечают, что ретроспектива будет посвящена созданию фильма и центральному актерскому составу. Роулинг будет фигурировать лишь в архивных кадрах».

18 ноября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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