Джоан Роулинг не позвали в спецвыпуск «Гарри Поттера» из-за трансгендеров — последним очень не понравились ее высказывания. Впрочем писательница не расстроилась — она сейчас занята работой.

На новогоднем «капустнике», посвященном 20-летию первого фильма о Гарри Поттере, появятся практически все актеры, занятые на съемках «Философского камня» и «Тайной комнаты». Присуствовать будет даже режиссер Крис Коламбус, но вот для Джоан Кейт Роулинг места не нашлось.

Официально HBO Max никак не прокомментировал отсутствие писательницы в тизере спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс», однако в The Hollywood Reporter выдвинули самую правдоподобную версию того, почему же ее не позвали: