Цукенберг представил перчатки для виртуальной реальности для метавселенной

Создатель и собственник крупнейшей социальной сети на планете Марк Цукенберг представил перчатки для виртуальной реальности для метавселенной

Прототип представляет собой перчатку с 15 ребристыми надувными пластиковыми подушечками. Подушечки расположены так, чтобы соответствовать кисти пользователя. Перчатка действует как контроллер VR.

На задней панели расположены маленькие белые маркеры, позволяющие камерам отслеживать перемещение пальцев в пространстве, а также внутренние датчики, которые фиксируют сгибание пальцев.

Если дотронетесь до виртуального объекта кончиками пальцев, вы почувствуете, как этот объект прижимается к коже. Если держите виртуальный предмет, приводы с длинными пальцами станут жесткими, создавая ощущение сопротивления. Эти ощущения работают вместе с визуальными и звуковыми сигналами, создавая иллюзию физического прикосновения.

Технология опирается на относительно новую область мягкой робототехники, заменяя громоздкие двигатели крошечными воздушными клапанами. Компания Meta работает над этим с тех пор, как в 2014 году приобрела стартап Oculus VR.