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Бритни Спирс впервые за 13 лет выпила шампанского и заявила, что хочет поскорее родить ребенка

39-летняя Бритни Спирс хочет вновь стать мамой. Об этом певица заявила в инстаграме:

Я думаю о том, чтобы завести еще одного ребенка! — написала Бритни под фотографией ребенка.

У звезды уже есть двое сыновей от брака с Кевином Федерлайном — 16-летний Шон и 15-летний Престон. После развода родителей оба остались жить с отцом.

 

Теперь, когда Бритни Спирс наконец освободилась от опекунства своего отца Джейми, она вновь может распоряжаться своей жизнью. В течение 13 лет Бритни была вынуждена согласовывать все свои действия с опекунами — ей не разрешалось ни выходить замуж, ни рожать детей (ей против ее воли установили внутриматочную спираль). Получив свободу, звезда, похоже, решила наверстать упущенное и зажить полноценной жизнью.

Бритни Спирс

Свою долгожданную свободу звезда отпраздновала в ресторане бокалом шампанского, которое она выпила впервые за 13 лет. Бритни также поблагодарила своего адвоката Мэтью Розенгарта и многочисленных поклонников, которые, требуя освободить ее от опеки, организовали кампанию #FreeBritney («Свободу Бритни») и сильно ее поддерживали.

Бритни Спирс

Сейчас Бритни готовится к свадьбе со своим бойфрендом Сэмом Асгари, который сделал ей предложение в сентябре. В течение многих лет он оказывал ей огромную моральную поддержку и был рад ее свободе не меньше, чем она сама.

18 ноября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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