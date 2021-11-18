Британский истребитель разбился в Средиземное море

Самолет F-35 британских ВВС упал в Средиземное море, пилот катапультировался, передает газета The Guardian со ссылкой на Минобороны Великобритании.

«Пилот британского F35 с HMS Queen Elizabeth катапультировался сегодня утром во время полетов в Средиземном море», — цитирует РБК сообщение ведомства.

Отмечается, что пилот не получил повреждений, его доставили на корабль.

Во время похода на борту авианосца было размещено восемь F-35 ВВС Великобритании и десять F-35 корпуса морской пехоты США.

Полная стоимость одного F-35 для британского бюджета оценивается экспертами в 190 млн фунтов стерлингов ($256 млн по текущему курсу).

Добавим, что F-35 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения, его разработала американская компания Lockheed Martin.